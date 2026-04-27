Экспортеров Подмосковья пригласили на вебинар 28 апреля

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет 28 апреля онлайн-вебинар по защите промышленных образцов за рубежом для компаний Подмосковья. Участникам расскажут о способах правовой охраны дизайна при выходе на экспорт, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует третью встречу из серии мастер-классов, посвященных защите интеллектуальной собственности. Темой предстоящего вебинара станет «Правовая охрана промышленных образцов (дизайна) за рубежом». Мероприятие пройдет 28 апреля 2026 года в онлайн-формате на платформе Zoom.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.