Экспортерам Подмосковья 27 мая расскажут об условиях выхода на рынок Мексики

Предпринимателей Московской области приглашают поучаствовать в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представительством РФ в Мексиканских Соединенных Штатах». Мероприятие состоится в онлайн-формате 27 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для предпринимателей Московской области, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Мексики, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства.

Спикером вебинара выступит Торговый представитель РФ в Мексике Александр Абрамов. Эксперт расскажет о текущей экономической ситуации, влиянии международных и внутренних факторов на торговлю, особенностях экспорта и импорта между странами, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о господдержке экспортеров.

Вебинар пройдет 27 мая с 09:00 до 10:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/chasstorgpredommexico2025. Регистрация открыта до 18:00 26 мая. Ссылка на вебинар придет на почту.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе около 200 иностранных компаний и большая их часть продолжает работу. Некоторые были переданы новым владельцам.

«Традиционно у нас работали иностранные компании, и их подразделения были одними из самых прибыльных по миру. Транснациональные компании всегда говорили, что в России очень хорошая доходность», — отметил глава региона.