Экспорт швейцарских часов обвалился из-за снижения спроса в Китае

По итогам октября текущего года экспорт швейцарских часов составил 2,3 млрд швейцарских франков, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2023 года. Причиной стало падение спроса на швейцарские часы в Китае, который входит в топ-3 по размеру рынка, сообщает «Коммерсант» .

По данным Федерации часовой промышленности Швейцарии, экспорт часов продолжает падать второй месяц подряд. В сентябре объем экспорта уменьшился на 12,4%, в то время как в октябре количество проданных часов составило 1,4 млн штук (-11,2%).

Всего с января по ноябрь 2024 года экспорт швейцарских часов снизился до 24,3 млрд долларов (-2,6%). Это может стать первым случаем снижения годового экспорта с 2020 года.

Первоочередной причиной падения продаж является уменьшение спроса в Китае, который является третьим по величине рынком швейцарских часов после Соединенных Штатов и Японии. В октябре объем продаж швейцарских часов в КНР составил 190 млн долларов (-38,9%).

В последнее время в Китае наблюдается снижение спроса на товары класса люкс, включая швейцарские часы. Это связано с непростой экономической ситуацией в стране. Также значительно снизились продажи швейцарских часов в Гонконге — до 183 млн долларов (-14,8%). В то же время на других крупных рынках наблюдался рост: в США продажи выросли до 478 млн долларов (+11,3%), а в Японии — до 216 млн долларов (+20,4%).