Вонзила нож около сердца: нижегородку будут судить за попытку зарезать сожителя
Нижегородка предстанет перед судом за попытку зарезать сожителя
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В Краснобаковском округе Нижегородской области женщина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего сожителя, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Согласно материалам дела, 21 апреля 2025 года в одном из домов поселка Быстренский, расположенном на улице Заречной, между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта женщина ударила оппонента ножом в область сердца.
Благодаря своевременной госпитализации и оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего удалось сохранить.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.