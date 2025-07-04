Вонзила нож около сердца: нижегородку будут судить за попытку зарезать сожителя

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Нижегородка предстанет перед судом за попытку зарезать сожителя

В Краснобаковском округе Нижегородской области женщина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего сожителя, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Согласно материалам дела, 21 апреля 2025 года в одном из домов поселка Быстренский, расположенном на улице Заречной, между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта женщина ударила оппонента ножом в область сердца.

Благодаря своевременной госпитализации и оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего удалось сохранить.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.