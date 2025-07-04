Подмосковье продолжает восстановление МКД в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Подмосковные строители продолжают восстановление многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание, построенное в 1965 году, сильно пострадало в результате взрывов. В некоторых местах были полностью разрушены внешние стены и несущие конструкции, что создавало угрозу обрушения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках проекта полностью завершены работы по укреплению и восстановлению несущих конструкций; капитальному ремонту и покраске фасадов; замене кровли и водосточной системы; ремонту лестничных маршей и площадок.

Проведена ревизия инженерных систем — водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция и газоснабжение приведены в полную готовность.

Сейчас подрядная организация проводит ремонт в квартирах. В планах облагородить 136 квартир, работы полностью завершены в 106, в 28 работы завершены на 95% и еще 2 находятся в активной стадии. В квартирах этого дома строители проводят чистовую отделку «под ключ».

Восстановительные работы проводятся фондом капитального ремонта, подведомственным министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.