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В Щелкове на ж/д станции Гагаринская построят новый пешеходный переход

В городском округе Щелково начались работы по строительству нового пешеходного перехода на железнодорожной станции Гагаринская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по строительству включают в себя оборудование нового безопасного покрытия, укладку новой плитки, обустройство свето-звуковой сигнализации, установку искусственного освещения, спуск для маломобильных граждан. Также, в целях повышения безопасности граждан, на станции обустроят накопительные площадки, которые позволят пешеходу сосредоточить внимание на движении поездов и не оказаться на путях.

Новый переход на Гагаринской будет аналогичен переходу на железнодорожной станции Чкаловская.

Работы проводит РЖД. Завершить их планируется до конца 2025 года.

«Мы очень ждали этого события и не ослабляли своего внимания», — прокомментировала инициативная группа Чкаловского парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.