Экспорт продукции агропрома Подмосковья вырос более чем на 50%

За 2 месяца с начала года экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области увеличился на 56% в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдается сразу по нескольким видам товарных позиций, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье укрепляет роль агрохаба в Центральном федеральном округе — в прошлом году мы заняли 4 место среди регионов России по стоимостному объему экспорта продукции АПК. В этом году за 2 месяца увеличили отгрузки зерновых в стоимостном выражении в 8,5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продукции масложировой отрасли — в 2,1 раз. Также вырос экспорт мяса более чем на 71%, молочной продукции — на 22,4%, рыбы и морепродуктов — на 2,4%», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Продукция АПК региона поставляется в более 80 стран мира, ключевыми партнерами являются Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан, Азербайджан. Кроме того, по итогам прошлого года, Подмосковье заняло 1 место в России по экспорту в стоимостном выражении отдельных видов продуктов. На долю региона пришлось 77% от поставок РФ говядины, 70% от отгрузок кисломолочных продуктов, 55% — сыров и творога, 44% — свинины, 33% — мяса птицы, 26% — напитков, 37% — охлажденной рыбы, 24% — продукции переработки фруктов, овощей, орехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.