Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан вырос на 17% в прошлом году

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Подмосковья в Республику Узбекистан в 2024 году вырос на 17%, по сравнению с показателями предыдущего года. Всего было отгружено 39,4 тыс. тонн региональных товаров, основными позициями на экспорт стали: молочная продукция — экспортировано 9,8 тыс. тонн, мясная — 5,7 тыс. тонн, макаронные изделия — 4,6 тыс. тонн и детское питание — 1,3 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Узбекистан стал одним из направлений внешней торговли региона — на его долю приходится 5% от общего объема экспорта продукции АПК Московской области.

Значительный вклад в развитие регионального экспорта в Узбекистан внесли крупные производители и экспортеры Подмосковья, такие как ООО «ТК «МИРАТОРГ», ООО «ТД ЧЕРКИЗОВО» и ЗАО «Инфаприм».

Кроме того, между Подмосковьем и Узбекистаном активно развиваются проекты в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Одним из перспективных направлений является проект «Агроэкспресс», направленный на расширение взаимной торговли между двумя странами. Его цель — увеличение объемов поставок подмосковной продукции на рынок Узбекистана и укрепление деловых связей между государствами.

На днях в Ташкенте завершилась выставка в отрасли готовой продукции «UzFood», в которой приняли участие ряд региональных предприятий в сфере пищевой промышленности, включая ООО «Доктор Элис», производящей рыбную продукцию в Дмитрове, кондитерские фабрики «Кремлина» из Люберец и АО «Би-энд-Би» из Подольска, а также производитель снековой продукции из Химок ООО «Евро Фудс».

Анонс данного мероприятия был представлен в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО», где подмосковные компании могут узнать информацию об отраслевых мероприятиях, включая международных. Для подключения в чат необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.