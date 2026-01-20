Экспорт бензина из России могут разрешить, но ненадолго. Из-за сезонного роста спроса и роста цен на АЗС запрет может скоро вернуться, рассказала РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Власти рассматривают возможность временного разрешения экспорта бензина, но эта мера может быть краткосрочной. Как пояснила эксперт, в апреле начинается сезон активного потребления в Центральной России, а посевная стартует ещё раньше. Это приведёт к резкому росту спроса и риску дефицита, из-за чего экспорт вероятно снова придётся ограничивать.

Ещё одним фактором давления на рынок стал значительный разрыв между оптовыми и розничными ценами. Независимые сети АЗС компенсируют убытки прошлого периода, что также способствует удорожанию топлива. С декабря цены на заправках уже выросли почти на 80 копеек.

Дальнейшая ценовая динамика, по мнению эксперта, будет зависеть от действий правительства и своевременности его решений по регулированию рынка.

