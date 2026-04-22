Эксперты увидели риски для фискальной системы РФ из-за старения населения

Фискальная система России столкнется с рисками для бюджета по мере старения населения. Властям необходимо будет прибегнуть к ее модернизации, заявили эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на журнал «Народонаселение».

Специалисты указали, что фискальная система зависит от трудоспособного населения. Сейчас более 60% налоговых поступлений (НДФЛ, НДС и акцизы, социальные взносы) приходят от средних возрастных групп (30-50 лет). В частности группа в возрасте от 30 до 40 лет обеспечивает треть налогов, от 40 до 50 лет — 29,1%.

А вот от более старших и малых групп поступает малый процент налогов: 20-30 лет — 18,2%, граждане старше 50 — 20,3%. К тому же растет число людей старше 65 лет, которые не вовлечены в рынок труда. Прогнозируется, что к 2040 году доля трудоспособного населения упадет до 59,3%. Все эти факторы ведут к увеличению нагрузки на бюджет за счет социальных расходов.

На фоне этого эксперты предлагают создать стимулы для продолжения трудовой деятельности пенсионерам. Также они заявляют о необходимости корректировки подходов к формированию налоговой политики, например, снижение ставки НДФЛ для работающих пенсионеров.

Специалисты заявили о рисках для фискальной системы России в своем исследовании «Демографические факторы налоговой политики: эффекты трансформации половозрастной структуры населения».

