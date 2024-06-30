Эксперты рассказали, в каких магазинах россияне чаще делают импульсивные покупки

По сравнению с прошлыми годами, россияне стали на 14% чаще совершать импульсивные покупки. Крупные ритейлеры отмечают рост спроса на подарки детям. Так, лидерами по количеству предложений стали магазины из категории fun shops. Об этом РИАМО сообщили в OMI (Online market intelligence).

Согласно аналитическим данным, 18% россиян совершают импульсивные покупки раз в неделю, 50% из них приходится на онлайн-шопинг, а средний чек за заказ составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Сейчас магазины эмоциональных товаров пользуются спросом, спасая торговые центры от простоя, а также помогая россиянам чаще делать подарки детям и близким.

В июне 2024 года было проведено всероссийское исследование OMI (Online market intelligence), которое показало, какие магазины являются любимыми у детей и их родителей. В рамках опроса респонденты могли выбрать одну из четырех торговых сетей категории fun shops: modi, «Купи слона», zakka и Miniso.

По полученным результатам, предпочтения опрошенных родителей распределились следующим образом: 43% - modi, 30% - «Купи слона», 14% - zakka и 13% - Miniso.

Также в рамках исследования удалось выяснить, товары каких магазинов вызывают наиболее яркие эмоции у детей. Наибольшей популярностью также пользуются modi и «Купи слона» – они одинаково получили по 36%, а zakka и Miniso – по 17% и 11% соответственно.

Выбор респондентов можно объяснить разницей в количестве сетевых точек, представленности в городах России и продолжительности работы в стране. Кроме того, каждый из четырех брендов ставит в приоритет как сезонную подарочную продукцию, ассортимент которой значительно обновляется в преддверие праздников, так и товары, которые можно подарить без повода. Позитивные аспекты данной тенденции отмечают и психологи, подчеркивая положительное влияние на развитие детской психики.

«Подарки – значимая часть проявления любви и внимания, это прекрасный способ научить ребенка заботе и благодарности, а также вниманию как к себе, так и к другим», - сказала психолог, психотерапевт Екатерина Волхонская.

Также важно помнить, что, помимо подарков, необходимо заниматься совместными делами с детьми: прогулками, творчеством, занятиями; давать тепло, поддержку, общение и любовь.

«Это поможет ребенку сформировать надежную опору внутри и в будущем построить хорошие отношения с собой и окружающим миром», — добавила эксперт.