Эксперты рассказали, как россиянам защитить сбережения от ослабления рубля

В условиях санкций и обесценивания рубля инвесторы стремятся защитить свои средства, распределяя их по разным валютам, государствам и типам активов. Исполнительный директор Wealth IQ Вероника Жукова считает, что разнообразить портфель могут помочь рынки Казахстана и Армении, сообщает РБК .

«Без альтернативных рынков валютная диверсификация портфеля сегодня практически нереализуема. А без нее теряется возможность сохранения стоимости сбережений при ослаблении или ожидании ослабления национальной валюты», — объяснила Жукова.

Она подчеркнула, что рынки Армении и Казахстана привлекательны для инвесторов, которые хотят вложить средства в понятный, близкий по духу и расположению рынок с доступным порогом входа.

При этом эксперт выделила 3 аспекта, которые следует учитывать при выборе конкретной юрисдикции: размер инвестиционного портфеля, необходимость пополнения счета в рублях и интерес инвестора к определенному рынку.

Российские вкладчики могут вложить средства в экономику Казахстана, используя две торговые площадки: Казахстанскую фондовую биржу (KASE) и Astana International Exchange (AIX).

При этом управляющий директор инвестиционной компании Standard Валентин Шлыков назвал минусы казахстанского фондового рынка. По его словам, это жесткий комплаенс, отсутствие финансовых новостей и вероятность вторичных санкций.

Фондовый рынок Армении представлен одной биржей — Armenia Securities Exchange (ASX). Его основными минусами для россиян директор по инвестициям Sirius Capital Елизар Бубнов считает низкую ликвидность, низкую активность в валютных торгах, невозможность инвестировать в армянские бумаги через российского брокера в режиме единого окна, а также отсутствие деривативов на бирже.

Жукова добавила, что фондовые рынки государств Персидского залива, таких как ОАЭ, Катар и Оман, привлекают крупных инвесторов с минимальными инвестициями от 500 тыс. долларов.