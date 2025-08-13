Эксперты рассказали, как поведет себя рубль по итогам переговоров Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа могут привести к волатильности курса рубля

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российская валюта может укрепиться, сообщает газета «Ведомости» .

При этом эксперты считают такой сценарий маловероятным. На курс рубля не окажут особого влияния умеренный прогресс в отношениях РФ и США и возможность дальнейших контактов. Усиление санкционного давления, естественно, ослабит национальную валюту.

Переговоры на Аляске будут идти долго, их результаты станут известны после закрытия сессии на валютном рынке. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что наиболее вероятный сценарий переговоров предполагает разработку карты мирного урегулирования.

Американская и российская стороны активно готовятся к встрече своих лидеров. Диалог Трампа и Путина состоится на территории Анкориджа, который находится на юге Аляски. В Белом доме отметили, что главной целью встречи является общее понимание Вашингтона позиции Москвы по украинскому кризису и его мирному завершению.