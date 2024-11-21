Эксперты рассказали, как построить успешный бренд в России

Создание сильного бренда в России — это вызов, который требует глубокого понимания как рынка, так и особенностей поведения потребителей. Об этом сообщил РИАМО брендмейкер и предприниматель Алексей Смирнов.

В условиях высокой конкуренции и экономической нестабильности компании вынуждены искать способы выделиться и укрепить свои позиции. Для этого недостаточно просто предлагать качественный продукт: важна работа над идентичностью бренда, которая удовлетворяет потребности целевой аудитории.

Развитие собственного бренда играет ключевую роль в укреплении позиций любой компании. Лояльность клиентов формируется через взаимодействие с брендом, который не просто предлагает те или иные продукты, а продает эмоции от приобретения товаров.

«Ключ к созданию успешного бренда — это способность быть ближе к потребителю. Важно не просто продавать товар, а строить эмоциональную связь с аудиторией. Бренд должен вызывать ассоциации, которые делают его уникальным. Это возможно, если вы регулярно анализируете рынок, изучаете предпочтения аудитории, тестируете гипотезы и внедряете решения, которые отвечают реальным запросам потребителей. Бренд в России — это не только про продукт, но и про доверие, а его формируют открытость, искренность и положительный имидж компании», — сказал Смирнов.

Любой бизнес для развития собственной торговой марки должен учитывать и локальные особенности. Потребители в России высоко ценят доступность, адаптированность к культурному контексту и ориентацию на современные тренды. Это делает рынок сложным, но перспективным для тех, кто готов экспериментировать и быть ближе к своим клиентам.

Именно для этого в России проводится множество мероприятий, нацеленных на поддержку всей индустрии. На них не только отмечают заслуги состоявшихся брендов, но и демонстрируют качественные примеры «новичкам» рынка, которые помогут им в построении успешной бизнес-стратегии. Так, в Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Бренд года». Это мероприятие собрало вместе представителей ведущих компаний из различных отраслей. По итогам премии бренд эмоциональных товаров modi стал победителем в номинации «Торговые сети», а ранее ритейлер вошел в шорт-лист «Бренд года» сразу в двух категориях высшей лиги.

«Победа modi на одной из ключевых премий для российских брендов наглядно демонстрирует успешную стратегию развития компании. Это также свидетельствует об упорном труде и креативности всех сотрудников розничной сети. Мы не только стремимся совершенствоваться от года к году, развивая торговую марку, но и дарим положительные эмоции нашим покупателям», — рассказал директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Достижение этого этапа вдохновляет modi на создание новых впечатлений для клиентов. Так, эта осень стала сезоном коллабораций. За последние месяцы ритейлер объявил о сотрудничестве сразу с несколькими крупными российскими компаниями, среди которых: «Перекресток» и «Яндекс.Плюс». Ранее в этом году была разработана настольная игра совместно с Flowwow и запущен конкурс на разработку маскота студентами Британской высшей школы дизайна. Такие партнерства служат дополнительной мотивацией для дальнейшего развития и укрепления позиций в ритейле России.