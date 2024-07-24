Эксперты прогнозируют постепенное замедление темпов роста экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил оценку роста ВВП РФ на 2024 год и учел результаты первого полугодия. При этом во втором рост экономики России может замедлиться из-за возможного повышения ключевой ставки и окончания программы льготной ипотеки, сообщает РИА Новости.

МВФ в июле сохранил прогноз роста ВВП РФ в этом году на уровне 3,2%. Также он снизил оценку на 2025 год до 1,5% — на 0,3 процентных пункта ниже, чем ждали в апрельском докладе фонда. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагал увеличение российской экономики на 2,8%.

Директор центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов отметил, что главные причины для сохранения высоких показателей прогноза на 2024 год связывают с фактическими результатами первого полугодия.

«Так, по данным Минэкономразвития, российский ВВП за январь–май 2024 года вырос на 5%. Основные драйверы — обрабатывающая промышленность и строительство. В этих условиях прогноз годового роста в 3,2% означает, что во втором полугодии темпы экономического роста сократятся — примерно до 2%», — добавил он.

По словам Салихова, в данном вопросе нужно учитывать постепенное замедление экономики.