Эксперты прогнозируют массовые закрытия фастфуда в 2026 году

В 2026 году рынок фастфуда продолжит расти, но многие одиночные точки и небольшие сети могут закрыться. Об этом « Газете.Ru » сообщили представители ресторанного бизнеса.

Управляющий партнер Secret Kitchen Роман Орешкин отметил, что рынок стал более требовательным к экономике проектов и качеству управления. Если раньше сети активно масштабировались, то теперь на первый план выходит устойчивость бизнес-модели и контроль издержек.

«Под наибольшей угрозой сегодня находятся не столько конкретные форматы, сколько слабые модели внутри этих форматов. Больше рискуют одиночные точки, небольшие проекты с ручным управлением, а также концепции, где нет выстроенной операционной системы, стандартов и постоянного контроля ключевых показателей», — объяснил он.

По его словам, рынок ждет не обвал, а очищение и консолидация: сильные игроки будут забирать долю у слабых. Потребители стали чувствительнее к цене, поэтому бесконечно перекладывать рост издержек на гостей невозможно.

Серийный предприниматель, владелец «Воккер» Никита Рогозный также считает, что рынок продолжит расти за счет перехода клиентов в более дешевый сегмент и расширения сетей. Однако сложнее всего придется одиночным заведениям и небольшим сетям.

«Я думаю, рынок будет расти за счет старых игроков: весь классический фастфуд уже адаптировался к рыночным потрясениям и готов развиваться дальше. При этом не стоит ожидать новых больших игроков — для их появления просто нет условий. Закрытий заведений будет много — они уже происходят в сетях, которые имеют лишь 5—10 точек», — резюмировал Рогозный.

