Эксперты предупредили о росте энергопотребления искусственного интеллекта

Ученые заявили, что развитие искусственного интеллекта приведет к резкому росту энергопотребления: до 40% всей вырабатываемой энергии может уходить на работу нейросетей, передает kp.ru .

Современная цивилизация опирается на кремниевую электронику, которая стала основой цифровой революции. Однако эра кремния подходит к концу: искусственный интеллект требует все больше электроэнергии, и уже сейчас один запрос к нейросети может потреблять энергию, достаточную для зарядки десятка смартфонов. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт отметил, что один дата-центр для больших языковых моделей способен потреблять до 10 гигаватт, а в будущем вычислительным центрам ИИ потребуется около 100 гигаватт дополнительной мощности. Это вынуждает IT-корпорации строить новые электростанции.

Андрей Зенкевич из МФТИ считает, что необходима новая, более энергоэффективная электроника. Ученые обсуждают перспективы двумерных материалов, таких как графен, и нейроморфных вычислений, где используются мемристоры, имитирующие работу мозга. Такие технологии могут стать основой для энергоэффективных вычислительных систем.

В классической микроэлектронике Россия отстает от мировых лидеров, и догнать их сложно из-за высокой стоимости и сложности производства. Однако, по мнению Зенкевича, поиск уникальных решений позволит российской электронике занять свою нишу.

Создать полностью отечественный смартфон в России нереально, как и в других странах: комплектующие производятся по всему миру. Основную прибыль получают разработчики, а не производители. Сейчас страны стремятся к технологическому суверенитету, инвестируя в собственное производство чипов, чтобы снизить зависимость от международного разделения труда.