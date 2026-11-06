Эксперты посоветовали россиянам заранее купить продукты к Новому году

Эксперты рекомендуют не откладывать покупку продуктов длительного хранения к новогоднему столу: в декабре цены традиционно растут, а популярные марки консервов могут стать дефицитными, сообщает «Царьград» .

По прогнозам экспертов, консервы и алкоголь перед новогодними праздниками могут подорожать на 8–10%. Ранняя покупка поможет избежать переплат и нехватки продукции проверенных брендов.

В список продуктов для заблаговременной покупки специалисты включают майонез, растительное масло, муку, сахар, крупы, специи, чай и кофе. Также заранее можно приобрести конфеты, шоколад, орехи, сухофрукты и печенье.

Красную икру и другие деликатесы эксперты рекомендуют покупать до начала предновогоднего ажиотажа.

По данным Росстата за декабрь 2025 года, рыба и морепродукты подорожали в среднем на 11,06%, мясо и птица — на 7,66%, алкогольные напитки — на 11,12%.

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