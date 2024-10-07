Эксперты ответили, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на цены на нефть

Конфликт между Ираном и Израилем привел к росту цен на нефть на 10% за пару дней

Новый этап напряженности между Ираном и его партнерами на Ближнем Востоке, с одной стороны, и Израилем — с другой, вызвал скачок цен на нефть. За несколько дней стоимость нефти увеличилась примерно на 10% — существенно больше, по сравнению с предыдущими эскалациями конфликта. Эксперты предположили, что будет происходить с ценами на нефть в будущем, сообщает газета «Известия» .

Ситуация на Ближнем Востоке, несомненно, уже отражается на ценах на нефть. В настоящее время стоимость декабрьских фьючерсов на эталонные сорта нефти увеличилась на 2,5–3%, отметила старший консультант компании «Имплемента» Евгения Попова. По ее словам, если критически важная инфраструктура для добычи или отгрузки будет повреждена, это может привести к значительным потерям на мировом рынке. Кроме того, увеличиваются угрозы поставок нефти через Ормузский пролив, который удовлетворяет 20% мировых потребностей в нефти.

Таким образом, геополитическая напряженность обостряется вокруг всего Аравийского полуострова, полагает эксперт.

По словам Поповой, если Саудовская Аравия продолжит делать заявления о планах увеличения объемов добычи и экспорта, это может привести к кратковременным колебаниям цен на нефть в сторону их снижения. Тем не менее, долгосрочная тенденция в ценообразовании будет определяться основными факторами, такими как соотношение спроса и предложения, заключила специалист.

В свою очередь, президент института энергетики и финансов Марсель Салихов отметил, что в теории страны ОПЕК располагают достаточными свободными мощностями, чтобы компенсировать потенциальное сокращение иранского экспорта в данной ситуации, однако остается открытым вопрос, будут ли они готовы это сделать.

По мнению Тамары Сафоновой, доцента Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии, эскалация конфликта между Ираном и Израилем может повлиять на структуру предложения на международном рынке нефти и нефтепродуктов.