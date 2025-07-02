«Динамо» не может договориться с «Фламенго» касательно выплат за Карраскаля

Московское «Динамо» пока не может согласовать трансфер 27-летнего колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля в бразильский «Фламенго», сообщает Metaratings.ru .

По имеющейся информации, текущее предложение «Фламенго» не удовлетворяет «Динамо». Дело не в размере суммы компенсации за трансфер футболиста, а в порядке и сроке выплат. Принимая во внимание ситуации с переходом Маркуса Вендела из «Зенита» и Николы Влашича, бывшего игрока ЦСКА, российский клуб настаивает на оперативном осуществлении выплат. Переговоры приостановлены, но могут быть продолжены, если «Фламенго» согласится с условиями «Динамо».

Днем ранее издание O Dia сообщило о высокой вероятности завершения сделки по переходу Карраскаля между «Динамо» и «Фламенго» до 10 июля. В то же время агент игрока Родриго Лопес в интервью Sport24 заявил об отсутствии конкретной информации о возможном уходе Карраскаля из «Динамо».

29 июня футболист с опозданием прибыл в Москву, пропустив начало сборов «Динамо», за что ему будет назначен штраф в размере месячной зарплаты. Игрок обсудил свое будущее с Валерием Карпиным и приступил к тренировкам.

Карраскаль играет за «Динамо» с августа 2023 года. За это время колумбийский полузащитник забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач в 64 матчах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.