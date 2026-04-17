Эксперты оценили влияние роста цен на алюминий на экономику РФ
Мировые цены на алюминий достигли максимума за четыре года на фоне перебоев поставок из стран Персидского залива. Эксперты считают, что для России эффект будет ограниченным, сообщает «Вечерняя Москва».
Цены на алюминий на мировом рынке резко выросли после частичной остановки производств в странах Персидского залива и рисков блокировки Ормузского пролива. Это произошло на фоне ударов Ирана по местным предприятиям и ограничений экспорта.
Ситуацией уже воспользовался Китай, который нарастил поставки. Россия также может усилить позиции на рынке в период возможной блокады пролива.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев отметил, что при длительном восстановлении заводов и реальной блокаде Ормузского пролива цены могут вырасти еще сильнее. По его словам, это способно спровоцировать рост стоимости и других промышленных металлов, поскольку инвесторы начнут активнее вкладываться в сырье.
Инвестор Александр Кузнецов считает, что для российской экономики эффект будет умеренным.
«Для нас это явление положительное, особенно для компаний-производителей, но ощутимого эффекта никакого не даст», — сказал эксперт.
По его мнению, рост цен носит краткосрочный характер. «Рынок так устроен, что ничего не может вечно дорожать. Поэтому и алюминий в какой-то момент станет дешевле. А пока Россия просто будет пополнять бюджет», — добавил Кузнецов.
Эксперт подчеркнул, что подобные ценовые всплески уже происходили и обычно сменяются спадом.
