Эксперты объяснили, почему бизнес без ресурсов часто буксует

Молодые предприниматели нередко ждут быстрого роста, независимости и прибыли, но сталкиваются с обучением, адаптацией и организационными барьерами. Устойчивый результат требует больше времени, денег и усилий, чем кажется на старте.

Руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг» Марат Самитов связал разочарование не столько с налогами и законами, сколько с психологической неготовностью. По его словам, бизнес требует знаний в продажах, маркетинге, управлении, подборе персонала, финансах и контроле качества.

Самитов также отметил, что предпринимателям нужно постоянно следить за изменениями в налогах, трудовых отношениях, рекламе и финансовом контроле. Такая работа требует дополнительных ресурсов и умения видеть не только риски, но и новые возможности.

Финансист Олеся Ортман подчеркнула, что после запуска бизнеса возникают обязанности по бухучету, налогам, юридическому сопровождению, работе с банками, финансовому мониторингу, санитарным и пожарным нормам. Ошибки могут привести к штрафам и особенно болезненны для начинающих.

Ортман посоветовала заранее оценивать ресурсы. Если денег на бухгалтера и юриста нет, предпринимателю может подойти статус самозанятого. При открытии ИП эксперт считает разумным совмещать поддержку акселераторов и центров развития бизнеса с помощью профильного специалиста.

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