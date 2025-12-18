Эксперты назвали причины кризиса в российском автопроме и предложили пути выхода

Российская автомобильная промышленность столкнулась с глубоким кризисом по итогам 2025 года. Эксперт центра стратегических разработок Яков Якубович заявил, что отрасли требуется смена бизнес-модели и привлечение инвестиций для выхода из сложной ситуации, сообщает RuNews24.ru .

Эксперты центра стратегических разработок (ЦСР) сообщили, что российская автомобильная промышленность по итогам января-октября 2025 года стала самой проблемной отраслью. Кризис затронул не только «Автоваз», но и весь автопром, включая производство грузовиков и спецтехники.

Основные причины спада: высокая ключевая ставка Банка России, которая сделала автокредиты недоступными, снижение платежеспособности населения, исчерпание отложенного спроса и переизбыток импортных автомобилей на складах. Протекционистские меры, такие как высокие пошлины и утилизационный сбор, не помогли отрасли — отечественные автомобили уступают по качеству и технологиям, а инвестиции в модернизацию затруднены из-за низкой рентабельности.

Перед отраслью стоит выбор: продолжать политику протекционизма, что приведет к стагнации, или перейти к трансформации с привлечением инвестиций и развитием технологий. Для покупателей ситуация ухудшается — выбор сужается, цены растут, а новые правила утильсбора делают многие модели недоступными. Альтернативы — покупка подержанных машин, использование каршеринга или переход на китайские бренды.

Кризис автопрома отражает общее замедление экономики и несет риски для моногородов и смежных отраслей. Для выхода из кризиса эксперты предлагают смягчить денежно-кредитную политику, стимулировать инвестиции и поддерживать НИОКР. Без изменений отрасль рискует окончательно утратить конкурентоспособность.

