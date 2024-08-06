Эксперты назвали последствия обвала фондовых рынков для России

Председатель совета директоров «Трансинвест» Дмитрий Семенов считает, что вскоре Федеральная резервная система (ФРС) США понизит ключевую ставку на фоне обвала фондовых рынков. По его мнению, ситуация не отразится на России ввиду ранее введенных санкций, сообщает «Сноб» .

Эксперт связал обрушение фондового рынка в Японии с повышением ставки Центробанком, ростом иены по отношению к доллару и возможной эскалацией на Ближнем Востоке.

«Биткоин рухнул из-за возможной рецессии и возрастающего объема безработицы в США. Японский фондовый рынок тут ни при чем. Колебания с биткоином — нормальный процесс, он вернет свои позиции», — объяснил он.

В свою очередь декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная отметила, что события на фондовых рынках могут стать причиной снижения цен на нефть и прочее сырье.

«В итоге это скажется на доходах крупнейших российских экспортеров и негативным образом повлияет на их капитализацию», — уверена специалист.

Безсмертная полагает, что в будущем на рыночную динамику повлияет масштаб и скорость распространения тревоги, в водоворот которой оказались втянуты инвесторы.