Эксперты назвали главный фактор, который определит динамику крипторынка

Перспективы криптовалютного рынка во втором квартале 2026 года будут во многом зависеть от динамики энергетических рынков и развития геополитической ситуации, прежде всего вокруг Ближнего Востока. Устойчиво высокие цены на нефть усиливают инфляционные ожидания и ограничивают потенциал смягчения денежно-кредитной политики, формируя давление на рисковые активы, включая криптовалюты, рассказали РИАМО эксперты.

«Если напряженность вокруг Ирана сохранится и приведет к существенным ограничениям поставок, нефть Brent может закрепиться выше $120 за баррель. Это будет поддерживать инфляционное давление и затруднит переход к более мягкой денежно-кредитной политике», — отметил главный аналитик Bitget Райн Ли.

По его словам, в подобных условиях усиливается давление на рисковые активы через канал ликвидности. При сохранении высоких цен на энергоносители рынки, вероятно, перейдут к более выраженной защитной модели поведения, что приведет к сокращению ликвидности и снижению аппетита к риску, подчеркнул эксперт.

Аналитики отмечают, что в таком сценарии криптовалюты могут продемонстрировать существенную коррекцию. В частности, биткоин способен снизиться к уровню $55000, а Ethereum протестировать отметку $1500, XRP вероятно приблизится к $1,00.

Влияние энергетического фактора носит системный характер, уверен генеральный директор ТЕХНОБИТ Александр Пересичан. Нефть сегодня выступает ключевым трансмиссионным каналом для макроэкономических рисков. Через инфляционные ожидания и стоимость капитала она напрямую влияет на структуру глобальных портфелей, включая криптоактивы, отметил он.

Ли подчеркивает, что нефть становится основным драйвером межрыночной динамики. Рост цен на энергию влияет на ожидания по доходности, структуру портфелей и перераспределение капитала, что делает нефтяной фактор центральным для оценки динамики крипторынка, констатировал эксперт.

Пересичан, в свою очередь, обращает внимание на структурные изменения внутри рынка.

«Криптовалюты все более явно встроены в глобальную финансовую систему. Их динамика уже определяется теми же макрофакторами, что и у традиционных активов: ставками, ликвидностью и сырьевыми рынками», — подчеркнул он.

В то же время эксперты допускают альтернативный сценарий при снижении геополитической напряженности.

В случае дипломатической деэскалации и стабилизации нефтяных цен условия ликвидности могут улучшиться, что приведет к восстановлению интереса к рисковым активам, считает Ли. По его оценке, биткоин способен превысить $90000, Ethereum вернуться в диапазон $2700-2800, а XRP подняться выше $1,80.

Пересичан в свою очередь подчеркивает, что текущая волатильность формирует инвестиционные возможности.

