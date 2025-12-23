Эксперт заявил о планах внедрить маркировку «Честный знак» на все товары в России

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский сообщил, что в течение пяти лет маркировка «Честный знак» появится на всех товарах в стране. Эксперт пояснил, что система позволит контролировать происхождение продукции и снизить объем контрафакта.

По его словам, система обеспечивает контроль за движением продукции от производства или таможни до конечного покупателя.

«Маркировка „Честный знак“ означает, что идет контроль от момента таможни или производства всей цепочки посредников, которые фактически перепродают этот товар или транспортируют и перепродают. И во всей этой цепочке кристально чистое налогообложение. Для нас с вами как для потребителей есть понимание того, что этот товар легально ввезен, легально произведен и точно является оригинальным», — пояснил Петропольский в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что в будущем система будет интегрирована с налоговой службой. Это позволит отслеживать происхождение товара и его движение по всей цепочке посредников, а также контролировать наценку. Покупатели смогут с помощью специального приложения узнать, когда и где был произведен и введен в оборот товар.

Петропольский подчеркнул, что внедрение маркировки поможет постепенно избавиться от контрафактной продукции. Благодаря «Честному знаку» можно будет проследить путь товара и привлечь к ответственности нарушителей, что приведет к снижению объема подделок на рынке.

