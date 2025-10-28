Эксперт заявил о критическом износе оборудования в промышленности России

Более 60% оборудования в обрабатывающей промышленности России изношено, что создает угрозу для стабильной работы предприятий, сообщает АБН24 .

Председатель комиссии по развитию страхового рынка и инвестиционно-промышленного страхования совета ТПП РФ Александр Аникин заявил, что износ оборудования в обрабатывающих отраслях России превышает 60%. По его словам, такие данные приводит Минпромторг РФ.

Аникин отметил, что высокий уровень износа техники представляет собой системную проблему для российских производителей. Он подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика ограничивает возможности предприятий по привлечению кредитов для технической модернизации.

«Этот показатель свидетельствует о системном вызове, стоящем перед российскими производителями. Более того, текущая денежно-кредитная политика, направленная на „охлаждение“ экономики, ограничивает возможности для кредитования дорогостоящей технической модернизации», — пояснил эксперт.

Аникин добавил, что эксплуатация устаревшего оборудования увеличивает риск аварий, простоя производства и финансовых потерь. В этих условиях он рекомендовал промышленным предприятиям использовать страхование как стратегический инструмент защиты бизнеса.

«Страхование в текущих условиях — это не просто формальность, а стратегический инструмент обеспечения непрерывности бизнеса и защиты активов», — отметил Аникин.

Он предложил внедрять страхование имущества, финансовых и технических рисков, чтобы повысить устойчивость предприятий и снизить влияние негативных событий. Аникин также сообщил, что ТПП РФ готова стать площадкой для диалога между промышленниками и страховщиками для поиска эффективных решений.