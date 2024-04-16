Эксперт заявил, что ослабленный рубль вызвал дисбаланс спроса на валюту

Эксперт Бабин: ослабление рубля привело к дисбалансу спроса и предложения валюты

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, из-за падения курса рубля на Мосбирже 16 апреля случился дисбаланс спроса на валюту и ее предложения. Во вторник доллар установил полугодовой максимум, приблизившись к отметке в 94,3 рубля, сообщает Газета.ru .

Бабин отметил, что рубль может подешеветь сильнее ввиду наращивания импорта из-за увеличения трат российского госбюджета. Кроме этого, по словам эксперта, объем выводимого из РФ капитала по-прежнему остается относительно высоким.

«Скорее всего, количественное сокращение экспорта, вызванное санкциями и геополитикой, не в полной мере компенсируется подорожанием ключевых сырьевых товаров, поставляемых из России», — сказал Бабин.

Между тем рост цен на золото достигнет 3000 долларов за унцию, прогнозируют эксперты Citigroup.