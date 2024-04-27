Эксперт заявил, что бизнес в России уже адаптировался к высоким ставкам

Решение Центрального банка России оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых не стало сюрпризом для экспертов. Также оправдались ожидания бизнеса, который уже адаптировался к высоким ставкам, рассказал РИАМО председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов.

На решение ЦБ повлиял ряд факторов, среди которых перегрев экономики, продолжающаяся высокая инфляция, мягкая бюджетная политика и геополитическая нестабильность. По словам Диашова, ожидания бизнеса от решения ЦБ оправдались.

«Предприятия уже адаптировались к высоким ставкам и учитывали их в своих планах. Однако сохраняющиеся высокие ставки сдерживают инвестиционную активность и делают более затратным получение финансирования для реализации новых проектов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что банк прогнозирует снижение ключевой ставки в будущем. Уже к концу 2024 года она может снизиться до 13% из-за замедления инфляции и стабилизации экономической ситуации.

«Высокие ставки усложняют доступ к кредитованию для предприятий и физических лиц. Льготные кредитные программы сокращаются или ужесточаются, делая ипотеку недоступной без государственной поддержки», — добавил Диашов.

По мнению специалиста, постепенное снижение ставок будет способствовать восстановлению инвестиционной активности. Сохранение высокой ключевой ставки продолжительное время негативно влияет на экономический рост.

«Снижение ставок окажет положительное влияние на экономику, стимулируя инвестиции и потребление. Однако важно отметить, что снижение должно быть постепенным и контролируемым, чтобы избежать резких колебаний и новых экономических рисков», — заключил специалист.