Эксперт высказался об инициативе по снижению отчетной нагрузки на бизнес в России

Эксперт: инициатива по снижению отчетной нагрузки на бизнес в РФ позитивна

Председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов назвал весьма позитивной инициативу по снижению отчетной нагрузки на российских предпринимателей, сообщили РИАМО в пресс-службе общественной организации.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что подготовленная «Росатомом» новая стратегия развития государственной статистики до 2030 года позволит вдвое сократить отчетную нагрузку на бизнес.

«Инициатива по снижению отчетной нагрузки на российских предпринимателей выглядит весьма позитивно, особенно с точки зрения упрощения ведения бизнеса», — заявил Диашов.

Он подчеркнул, что высокая отчетная нагрузка в России действительно остается одной из ключевых проблем для предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса. Это связано с тем, что бизнесу приходится тратить значительные ресурсы на выполнение требований законодательства.

По словам эксперта, основной целью инициативы является улучшение бизнес-климата в стране. Уменьшение административной нагрузки может стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, а также привлечь больше инвесторов. В последние годы в России активно обсуждается необходимость цифровизации и упрощения процедур для бизнеса, и снижение отчетности может стать одним из шагов в этом направлении.

Кроме того, кабмин осознает, что избыточная бюрократия сдерживает экономический рост. В условиях санкций и необходимости развития внутреннего производства стимулирование предпринимательства приобретает особую важность.

«Объединение некоторых отчетов или сокращение их объема может значительно облегчить жизнь предпринимателям», — отметил он.

Пользу предпринимателям принесет полный переход на электронные системы сдачи отчетности с интуитивно понятным интерфейсом, переход на полугодовую или годовую отчетность для малого бизнеса вместо ежеквартальной, а также ведение более лояльного подхода к незначительным ошибкам в отчетности, который позволит избежать штрафов за формальные нарушения, заключил Диашов.