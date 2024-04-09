Эксперт: введение таможенных пошлин на электронику будет действовать двояко

Введение таможенных пошлин на ввоз зарубежной электроники, которое предложил Минпромторг России, окажет двоякое воздействие на рынок, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

По ее словам, предложенное Минпромторгом России введение таможенных пошлин на ввоз электроники создаст дополнительные преимущества для отечественных компаний в этой отрасли.

При этом нужно помнить, что ввозные пошлины действуют на рынок двойственно: в краткосрочном периоде увеличение пошлин действительно приведет к росту цен, в долгосрочном — сделает отечественные товары более конкурентными, а их производство — более прибыльным, считает Сазанова.

«Поэтому в долгосрочной перспективе можно будет ожидать рост производства отечественной электроники при условии, конечно, притока инвестиций в отрасль как со стороны российских инвесторов, так и государства», — отмечает эксперт.