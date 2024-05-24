Эксперт Вожов: правило о снижении инфляции из-за жесткой ДКП дает сбой в России

ЦБ заявил о росте годовой инфляции до 7,8%. Хотя темпы роста цен на широкий круг товаров и услуг остаются высокими, и процесс снижения инфляции все еще неустойчив, регулятор прогнозирует к концу 2024 года, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП), годовую инфляцию на уровне 4,3–4,8%. Правило, согласно которому жесткая ДКП обязательно приводит к снижению инфляции, дает сбой в России, сообщил РИАМО заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

Уровень инфляции в разных странах

Инфляция — это один из самых злободневных показателей, по которому верстается бюджет страны, планирует свои показатели бизнес, формируются потребительские предпочтения населения, отмечает он.

«Центробанки борются как с высокими показателями инфляции, так и с низкими, пытаясь найти ту самую „золотую середину“. США и Европа видят ее на уровне 2% в год, Банк России согласен и на 4%, ну, а в Турции будут рады и 10%», — говорит эксперт.

Один и тот же уровень инфляции в разных странах вовсе не одно и то же с точки зрения ценовой динамики основных товарных групп. Это вообще во многом показатель индивидуальный и зависящий от структуры потребления в той или иной стране, объясняет Вожов.

«Так, в России на продукты питания приходится примерно 36,5% затрат наших граждан, а в США этот показатель меньше 10%. И если продукты у нас и у них каким-то невообразимым образом подорожают на одинаковые 10%, то инфляция в России при неизменности цен на другие категории потребительских товаров будет 3,6%, а в США — 1%. Обратная ситуация будет при соразмерном росте затрат на ЖКХ и компоненты, их составляющие. В зависимости от разности в структуре потребления люди, даже живя в одной стране, тоже по-разному чувствуют инфляцию. Например, у состоятельных людей доля трат на продовольствие может быть совсем незначительна, и они могут и не замечать подорожания каких-нибудь яиц в супермаркетах, а могут и вовсе в эти маркеты не ходить. Зато для них может быть существенно подорожание авиаперелетов, особенно если летают они часто», — комментирует эксперт.

Что влияет на инфляционные процессы

По словам Вожова, сильно влияют на инфляционные процессы и показатели вмешательства государств в свободное ценообразование. Это различного рода налоги и сборы, субсидии и дотации, запреты и ограничения. И эти наборы государственных вмешательств сильно отличаются от страны к стране.

В России в основе бесплатная медицина и образование, регулируемые тарифы на ЖКХ, субсидируемые цены на автомобильное топливо, контролируемые ценовые надбавки на социально значимые товары. Это значит, что по этим товарным группам ожидать ценовых сюрпризов из-за повышения спроса не следует, говорит Вожов. Обратная ситуация может сложиться в товарных группах, ценообразование и объемы предложения в которых имеют сугубо рыночную природу. Например, возникший в 2022 году дефицит легковых автомобилей в РФ привел к росту цен на них в 2023 году на 17% по новым и 28% по авто с пробегом.

«Свои особенности в инфляционных процессах есть во всех странах, и они индивидуальны. Сегодня Банк России сообщил о некотором увеличении темпов инфляции в апреле до 7,8%. И это несмотря на крайне жесткую ДКП, невиданную в нашей стране до этого. Не очень получается справиться с инфляцией и в ведущих экономиках мира. Правило: „жесткая ДКП — снижение инфляции“, очевидно, дает сбой», — резюмирует эксперт.