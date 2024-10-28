Эксперт Волкова рассказала, почему в России невыгодно брать кредитные каникулы

Российские заемщики рассматривают функцию кредитные каникулы как спасение в трудные времена, однако этот инструмент на самом деле невыгодный, так как проценты все равно продолжают начисляться, об этом РИАМО рассказала главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

По словам Волковой, перед оформлением кредитных каникул следует основательно взвесить все «за» и «против», так как в период, когда ежемесячные платежи не вносятся, проценты за это время все равно начисляются и прибавляются к общему долгу. Эксперт отметила, что в трудной ситуации можно воспользоваться и иными инструментами, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Кредитные каникулы в России появились в 2020 году в период пандемии, когда большое количество людей резко потеряло в доходах. С 2023 года этот инструмент стал постоянным в России. Оформить кредитные каникулы могут те, чей доход снизился не менее чем на 30% в сравнении с предыдущими периодами, а также те, кто живет в зоне чрезвычайной ситуации.

«Основной риск, который стоит учитывать при выборе кредитных каникул, заключается в том, что проценты продолжают начисляться даже в период отсрочки платежей. В результате заемщик оказывается перед фактом, что его долг вырос, и общая сумма переплаты становится значительно выше. Кроме того, по окончании каникул сумма долга увеличится, что приведет к тому, что платежи станут еще более обременительными», — рассказала Волкова.

Несмотря на то, что кредитные каникулы предоставляются на законных основаниях, их использование все равно отражается в кредитной истории заемщика. Это может ухудшить его репутацию перед банками и затруднить получение кредитов в будущем. Банки могут рассматривать заемщика как менее надежного клиента, что может привести к отказам в предоставлении новых займов или ухудшению условий кредитования.

Кредитные каникулы могут создать иллюзию временного решения финансовых проблем. Однако реальность такова, что вместо устранения проблемы, они лишь откладывают ее, делая последствия еще более серьезными в будущем. Заемщику нужно будет выплатить больше, и это создаст еще большую долговую нагрузку, когда каникулы закончатся.

«Если кредитные каникулы кажутся невыгодным вариантом, существует другая, более безопасная альтернатива — рефинансирование кредита. Так, вы можете получить новый кредит на более выгодных условиях для погашения существующих обязательств. Благодаря такому инструменту можно уменьшить размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита или снижения процентной ставки. Это особенно полезно в условиях, когда процентные ставки начали снижаться после периода их повышения», — добавила финансовый эксперт.

В случае рефинансирования заемщик может получить новый кредит под более низкий процент. Это приведет к тому, что общая сумма выплат по кредиту снизится, что уменьшит нагрузку на семейный бюджет. Рефинансирование может также помочь снизить размер ежемесячных платежей, особенно если кредит оформлен на более долгий срок. Это освободит больше средств для текущих расходов и снизит финансовое давление.

Если же у заемщика несколько кредитов, рефинансирование может позволить объединить их в один. Это не только упростит управление долгами, но и может привести к снижению процентной ставки по новому кредиту. В отличие от кредитных каникул, рефинансирование не отражается негативно на кредитной истории заемщика. Более того, успешное использование рефинансирования может улучшить репутацию заемщика как надежного клиента, который справляется с обязательствами.

Несмотря на все минусы, кредитные каникулы могут быть полезны в крайне сложных ситуациях, когда заемщик потерял источник дохода и не имеет других вариантов для оплаты обязательств. Однако важно помнить, что это временная мера, которая увеличивает долговую нагрузку и должна использоваться только в крайнем случае.

«Кредитные каникулы могут показаться удобным решением, но это палка о двух концах. Они увеличивают долговую нагрузку, ухудшают кредитную историю и создают ложное ощущение безопасности. Вместо этого я рекомендую рассматривать рефинансирование как более выгодную и безопасную альтернативу. Оно не только снижает проценты, но и дает вам возможность эффективно управлять вашими долгами, не вредя вашей репутации перед банками. Помните, что грамотное управление личными финансами — это ключ к финансовой стабильности», — добавила Волкова.