Эксперт Вавилов назвал временным явлением текущее укрепление рубля

С начала июня российский рубль на Мосбирже стал значительно укрепляться по отношению практически ко всем основным мировым валютам, что обусловлено рядом причин, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

После введения санкций США против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального депозитария, когда многие аналитики ожидали падения рубля, он, наоборот, еще больше укрепился, теперь уже на внебиржевых рыночных торгах, отметил эксперт.

По его мнению, основных причин укрепления национальной валюты несколько: продажа валютной выручки экспортерами, продажа валюты компаниями-импортерами — здесь явно прослеживается опасения вторичных санкций для иностранных банков, помогающих российским компаниям обходить рестрикции США, Великобритании и стран Евросоюза.

Конечно, сказывается и банальная нехватка ликвидности, то есть наличие российских рублей в банковском секторе, которую косвенно подтверждает растущая доходность облигаций федерального займа вследствие возможных технических сложностей при заключении валютных сделок на внебиржевом рынке, заявил эксперт.

«К сожалению, в среднесрочной перспективе укрепление рубля будет иметь негативные последствия для экономики нашей страны. Для компаний-экспортеров, от которых в основном зависит наполнение государственного бюджета РФ, это будет выражаться в снижении рентабельности экспорта за счет снижения выручки», — считает Вавилов.

А импортерам, которым в последнее время и так несладко живется в свете всем известных причин, придется еще туже затягивать пояс, добавил он. Ведь если ЦБ учетную ставку рефинансирования в ближайшее время и не повысит (а это значит, что стоимость кредитных денег для покупки импортного контрактного товара останется на прежнем уровне), то проблемы с банковскими платежами и боязнь попасть под вторичные санкции США,= будут продолжать оказывать давление на торговые отношения с компаниями дружественных и недружественных стран.

«В связи с этим можно смело заявить, что укрепление рубля – явление временное, уже в ближайшее время курс вернется к привычным усредненным значениям: 89-91 рубль за доллар», — прогнозирует Вавилов.