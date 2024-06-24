Эксперт Торопцев пояснил, почему биткоин продолжает падать и когда наступит перелом

Основная причина подавленного настроения на крипторынка — это макроэкономическая ситуация в США. У инвесторов отсутствует понимание сроков возможного снижения ключевой ставки в Штатах, несмотря на в целом позитивные данные о замедлении темпов инфляции, сообщил директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев.

Ранее мировой рынок нервно отреагировал на информацию о том, что попечитель обанкротившейся биржи Mt.Gox планирует выплачивать компенсации в биткоинах, Bitcoin Cash и наличных. Выплаты начнутся в начале июля. Биткоин упал ниже 62 тыс. долларов. Кроме того, падение на рынке криптовалют наблюдают на фоне уменьшения интереса к ETF и бегства от рисков.

Рост потребцен в США снижается, но темпы не настолько обнадеживающие, чтобы участники рынка могли с уверенностью ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время. Это оказывает давление на рынок рисковых активов, в том числе криптовалюты, что видно и по оттоку капитала из спотовых биткоин ETF, предположил эксперт.

По его словам, в отсутствие каких-либо ярких отраслевых позитивных новостей и неопределенности вокруг денежно-кредитной политики в США инвесторы предпочитают сдержанную стратегию, не увеличивая текущую экспозицию в криптовалютах, а некоторые фиксируют прибыль. Сейчас взгляды криптоинвесторов устремлены на сигналы, которые дают американские регуляторы относительно ключевой ставки, и на президентскую гонку в стране.

«Переломным моментом для крипторынка, если не считать малопредсказуемые отраслевые новости, может стать осень 2024, на которую запланированы выборы президента в США. Инвесторы внимательно следят за такими данными, как рост потребцен, а также жду результатов президентских выборов, которые могут привести к приходу республиканцев к власти в Белом доме, а они заявили о поддержке криптоиндустрии, что позитивно скажется на ситуации на крипторынке», — прокомментировал Торопцев.