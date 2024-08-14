Эксперт Торопцев: два варианта реализации будет у легализации криптобирж в РФ

Если криптобиржи легально начнут свою работу в РФ, то, скорее всего, власти выберут один из двух возможных путей реализации такого проекта, сообщил РИАМО директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России и ЦБ обсуждают вопрос создания криптобирж в России, хотя окончательного решения пока не найдено.

По мнению Торопцева, у легализации криптобирж в РФ будет два варианта реализации. Во-первых, российские власти могут дать возможность мировым обменным площадкам «приземлиться» в России, то есть открыть официальное представительство. Возможно это будет реализовано похожим образом, как уже работает в отношении иностранных ИТ-компаний (так называемый закон о приземлении).

«Такой путь могут выбрать некоторые небольшие региональные либо крупные азиатские криптобиржи, которые осознают санкционные риски, связанные с выходом на российский рынок в таком формате», — отмечает эксперт.

Второй вариант легализации криптобирж, который может быть реализован, — это создание не самой криптобиржи, а секции с криптовалютами на уже существующей инфраструктуре той же Мосбиржи, Санкт-Петербургской биржи. При этом эксперт не исключает, что крупных майнеров, которые теперь обязаны регистрироваться и заявлять о всех сделках с добытыми монетами, обяжут продавать часть добытых криптовалют на таких криптобиржах для создания ликвидности.

«Первые легальные криптобиржи, созданные при Мосбирже или других обменных площадках РФ, могут появиться к началу 2025 года, если этому будет дан зеленый свет. Что касается приземления мировых криптобирж в России, то сомневаюсь, что крупные игроки, нацеленные на мировой рынок, согласятся с теми рисками, которые будет нести такое приземление», — высказывает свое мнение эксперт.