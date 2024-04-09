Эксперт: торговое сотрудничество субъектов МСП в рамках БРИКС+ имеет потенциал

Торгово-экономическое сотрудничество субъектов малого и среднего бизнеса в рамках БРИКС+ имеет потенциал для успешного развития ввиду стремлений стран-участниц модернизировать свою экономику, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

«Безусловно, лейтмотивом во взаимодействии субъектов МСП является трек на цифровизацию и компьютеризацию производства. Следовательно, скорее всего, сотрудничество будет ориентировано на совместную разработку платформ для предпринимателей посредством обмена опытом», — сказала Кривешко.

Эксперт полагает, что такие платформы будут направлены на упрощение финансовых и налоговых операций бизнес-субъектов стран-участниц БРИКС+. Иными словами, это будет совместное движение к цифровой экономике.

«Также из потенциальных проектов могу упомянуть интеграцию в сфере гастрономического бизнеса и ресторанного предпринимательства. Эта тема уже давно обсуждается между Россией и Китаем, но, как мне кажется, к этой сфере постепенно присоединятся и другие страны-участницы. Основная цель: обмен опытом и формирование гостеприимства на основе международных традиций», — добавила политолог.

Это также послужит стимулированию уважения к культурным особенностям и традициям каждой из стран БРИКС+.

По словам политолога, в условиях западных санкций для России такое многостороннее сотрудничество приобретает новый виток актуальности. Во-первых, оно создает почву для дальнейшего развития торговых отношений и обмена опытом в различных бизнес-сферах между странами-участницами БРИКС+. Во-вторых, это, вероятно, поспособствует укреплению курса на дедолларизацию и простимулирует расчеты и взаимные инвестиции в национальных валютах.