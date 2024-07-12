Эксперт Точин предсказал возвращение к глобализации в мировой торговле

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на сессии пленарного заседания Х Парламентского форума БРИКС, что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает сейчас самый крупный кризис в своей истории в связи с параличом многосторонних переговоров и взаимными претензиями входящих в нее стран и нуждается в реформе.

«Ключевой принцип ВТО, который сейчас не работает, это система разрешения споров. Все крупные переговорные раунды приводили к мизерным результатам, и это стало причиной системного кризиса в работе организации. ВТО нужно реформировать, но сейчас это невозможно из-за геополитической нестабильности», — прокомментировал Точин.

Говоря о необходимости реформ, эксперт подчеркнул, что альтернативы ВТО как правовой базы, регулирующей мировую торговлю, на сегодняшний день не существует, поэтому создавать новую подобную организацию бессмысленно.

«Лучше ВТО пока никто ничего не придумал. Принцип режима <...>, декларируемый ВТО, гениален и универсален. Бесспорно нормы ВТО попираются санкциями, но с теми же дружественными странами Россия строит свои торгово-экономические отношения на базе принципов ВТО. Они положены в основу нашей торговли со странами СНГ, Ираном, Вьетнамом и другими», — отметил Точин.