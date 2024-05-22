Эксперт Точин назвал причины увеличения объемов закупок сырья из РФ в США

Рост импорта российского сырья в США в денежном выражении может быть связан с двумя причинами: подорожанием поставок, в том числе из-за удлинения логистического плеча, и стремлением американских бизнесменов закупиться впрок во избежание неприятностей в случае введения новых санкций, сообщил РИАМО директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин.

Эксперт напомнил, что 12 августа в США начнет действовать запрет на импорт российского урана.

Ранее СМИ сообщили, что несмотря на агрессивную антироссийскую риторику и многочисленные ограничительные меры, Соединенные Штаты продолжают закупать товары из РФ, порой даже снимая ограничения с отдельных отраслей.

В марте 2024 года товарооборот между Россией и США составил 471 млн долларов, что на 25% меньше, чем в марте 2023 года, но с весны ситуация резко изменилась — импорт из РФ существенно вырос. Крупнейшей закупкой стали удобрения на сумму 174 млн долларов.

Также вырос импорт платины (+5,6%, до 93,7 млн долларов), деталей для турбореактивных двигателей (+40%, до 7,9 млн долларов), фанеры (почти в 12 раз, до 5,8 млн долларов), титана (+270%, до 5,6 млн долларов), кобальта (1 млн долларов после перерыва) — металлов, необходимых для высокотехнологичных производств.