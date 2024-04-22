Эксперт Тимошенко: низкая волатильность юаня способствует его спросу в РФ

Оптимизма текущему курсу юаня добавляют свежие данные системы платежей, подтвердившие рекордное число расчетов в юанях через международную систему SWIFT в минувшем марте и заметно растущую здесь долю китайской валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Как следует из отчета Государственного статистического управления КНР, по результатам первого квартала 2024 года темпы роста китайской экономики ускорились, из чего можно сделать выводы, что предпринимаемые Китаем меры стимулирования экономики постепенно приносят плоды, считает эксперт.

«На стороне юаня и данные Московской биржи, свидетельствующие о его заметной популяризации. Так, только за первый квартал текущего года на него пришлось больше половины всех валютных торгов. А общий объем торгов китайской валютой вырос в 2 раза относительно января-марта 2023 года. Спросу на юань в России способствует его относительно низкая волатильность», — заявил Тимошенко.

По прогнозу эксперта, торговый диапазон юаня в период с 22 по 27 апреля составит 12,75-12,9 рубля.