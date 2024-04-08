Эксперт Тимошенко: курс ниже 90 рублей за доллар невыгоден текущему бюджету РФ

Курс рубля находится на относительно стабильных позициях. На дальнейшую траекторию его движения способно повлиять возобновление валютных интервенций Минфином РФ, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Он добавил, что при этом слишком сильный рубль невыгоден текущему бюджету РФ, в который заложен курс 90 рублей за доллар, поэтому объемы покупки валюты Минфином будут отталкиваться именно от данного тренда.

Эксперт объяснил, что курс рубля ниже 90 за доллар можно оценивать, как крепкий.

«На краткосрочной дистанции такое укрепление вполне возможно, например, при еще более высоких ценах на нефть, роста экспорта, снижении импорта, однако, такое укрепление не продлится долго. Поэтому мы не рассматриваем курс рубля ниже 90 рублей за доллар как основной сценарий», — сказал Тимошенко.

По его словам, курс рубля в немалой степени зависит от того, будет ли далее продлеваться действие указа об обязательной продаже валютной выручки. Помочь национальной валюте способны и активные шаги по восстановлению сальдо торгового баланса. Заявления о росте объема инвестиций в нефтедобычу в России в минувшем году добавляют оптимизма отечественным валютному и энергетическому рынкам.

Специалист спрогнозировал, что курс доллара на этой неделе будет 91,5-93,5 рубля, евро 100-102 рубля.