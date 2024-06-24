Эксперт Тимошенко: курс доллара на этой неделе составит 87-92 рубля

Основная новость, сработавшая на стабилизацию курса рубля, это решение правительства об изменении требований к продаже валютной выручки экспортерами, при этом падение цен на нефть играет против российской валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Новые правила для экспортеров, согласно которым компании обязаны зачислять на свои счета в России не 80%, а лишь 60% валютной выручки, будет действовать до 30 апреля 2025 года, напомнил эксперт.

Как отмечается в сообщении кабмина, данный шаг был сделан «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

«На стороне рубля, играя на его укрепление, приближение периода налоговых выплат из-за роста предложения валютной выручки со стороны экспортеров, которые готовятся к платежам в конце июня. Но, с другой стороны, изменилась траектория нефтяных котировок. Так, в начале недели растущие цены на нефть поддерживали рубль, а когда цены пошли на спад, этот факт стал выступать против курса национальной валюты. И, одновременно, инвесторы видели падение спроса на валюту со стороны импортеров, которые ищут новые пути для проведения трансграничных платежей», — сказал Тимошенко.

По его словам, доллар США демонстрирует стабильность в отношении к ключевым валютам, но одновременно дешевеет к евро. Незначительное колебание курса было заметно на новостях о планах Федеральной резервной системы (ФРС) США, сигнализирующих о том, что ФРС не исключает вероятность сохранения ставки, в отличии от других крупных мировых регуляторов.

Специалист добавил, что, так, риторика представителей ФРС США была нацелена на отправку инвесторам сигналов о том, что системе не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда в стране.

По прогнозу эксперта, курс доллара на этой неделе составит 87-92 рубля, евро — 95-100 рублей.