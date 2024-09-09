Эксперт Тимошенко дал прогноз курса рубля к доллару и евро

На рынке работает ряд факторов в пользу укрепления рубля, среди которых информация о сокращении дефицита бюджета и рост нефтегазовых доходов РФ, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«В качестве позитивных для российского рубля новостей — сообщение Минфина о сокращении в январе–августе дефицита бюджета до 0,2% ВВП, а также свежие данные о росте более чем в полтора раза нефтегазовых доходов РФ с начала года», — говорит он.

Напряженности валютному и энергетическому рынкам способно добавить обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, объявление ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений нефтедобычи вызвало волатильность нефтяных цен, отмечает эксперт.

«В фокусе на российском рынке — уменьшение в августе крупнейшими экспортерами продаж валюты до 11,9 млрд долларов», — констатирует Тимошенко.

При этом давление на курс евро способна оказать статистика по промышленному производству в Германии, которое с начала лета снизилось почти на 2,5%.

Против доллара играют растущие ожидания существенного снижения ставки Федрезервом, считает эксперт.

По его прогнозам, доллар будет стоить 89–91 рубль, евро 98–100 рублей.