Эксперт Тарасова объяснила пользу накоплений по 1000 рублей
Эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова заявила, что небольшие, но регулярные накопления эффективнее редких крупных сумм, сообщает Life.ru.
Многие откладывают создание финансовой подушки, ожидая роста доходов или «подходящего момента». По словам Юлии Тарасовой, решающую роль играет не размер взноса, а его регулярность. Даже небольшие суммы со временем дают заметный результат и усиливают мотивацию за счет видимого роста накоплений.
Эксперт отметила, что крупные, но редкие пополнения не создают ощущения стабильности и требуют большего самоконтроля. Гораздо эффективнее работает системный подход — например, накопительный счет с процентом на остаток и автоматические переводы сразу после поступления дохода.
«Важно, что небольшая сумма психологически легче „отпускается“. Это снижает внутреннее сопротивление и позволяет начать без ощущения, что приходится жертвовать текущим комфортом», — добавила специалист.
Принцип «сначала заплати себе» помогает защитить накопления от спонтанных трат. Когда отчисления становятся привычкой, они перестают восприниматься как ограничение и формируют устойчивую финансовую модель.
«В итоге ключевую роль играет не величина разового взноса, а способность поддерживать процесс во времени. Даже 1000 рублей в месяц — это не столько про сумму, сколько про формирование привычки, которая со временем начинает работать на вас», — заключила собеседница Life.ru.
