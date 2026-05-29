Эксперт Тарасова объяснила пользу накоплений по 1000 рублей

Эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова заявила, что небольшие, но регулярные накопления эффективнее редких крупных сумм, сообщает Life.ru .

Многие откладывают создание финансовой подушки, ожидая роста доходов или «подходящего момента». По словам Юлии Тарасовой, решающую роль играет не размер взноса, а его регулярность. Даже небольшие суммы со временем дают заметный результат и усиливают мотивацию за счет видимого роста накоплений.

Эксперт отметила, что крупные, но редкие пополнения не создают ощущения стабильности и требуют большего самоконтроля. Гораздо эффективнее работает системный подход — например, накопительный счет с процентом на остаток и автоматические переводы сразу после поступления дохода.

«Важно, что небольшая сумма психологически легче „отпускается“. Это снижает внутреннее сопротивление и позволяет начать без ощущения, что приходится жертвовать текущим комфортом», — добавила специалист.

Принцип «сначала заплати себе» помогает защитить накопления от спонтанных трат. Когда отчисления становятся привычкой, они перестают восприниматься как ограничение и формируют устойчивую финансовую модель.

«В итоге ключевую роль играет не величина разового взноса, а способность поддерживать процесс во времени. Даже 1000 рублей в месяц — это не столько про сумму, сколько про формирование привычки, которая со временем начинает работать на вас», — заключила собеседница Life.ru.

