сегодня в 10:12

Эксперт связал популярность пятитысячных купюр с использованием их в сбережениях

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук отметил, что зафиксированное ЦБ увеличение популярности купюр номиналом в 5 тыс. рублей связано со все более важной ролью, которую крупные банкноты играют в сбережениях жителей, сообщает газета «Известия» .

По его словам, сейчас в России создают условия «фундаментального изменения» способа использования денежных средств, когда абсолютное большинство расчетов идет в безналичной форме. Таким образом, потребность в мелких купюрах, которые находятся в основе расчетов, сокращается.

«Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше», — уточнил Трачук.

Кроме главной и основной причины, характер использования наличных зависит от темпов инфляции, добавил гендиректор «Гознака».

Он напомнил, что по заказу Банка России в стране вернулись к выпуску банкнот номиналом 5 и 10 рублей.