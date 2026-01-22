Эксперт спрогнозировал рост цен на электронику из-за нового налогового сбора

Разработка отечественных процессоров займет не менее пяти лет, а дополнительная финансовая нагрузка на отрасль может привести к подорожанию смартфонов, ноутбуков и телевизоров, сообщил РИАМО эксперт по бытовой электронике и сервисному обслуживанию Малик Амиров.

«Новый сбор с электроники, вместе с повышением НДС на 2%, который был введен в начале этого года, конечно же, скажется на стоимости техники. Если финансирования для разработки чипов будет недостаточно, стоимость смартфонов, ноутбуков и телевизоров может увеличиться, поскольку производители и ритейлеры, будут вынуждены переносить часть затрат на конечного потребителя», – сказал Амиров.

Он пояснил, что будущие чипы могут иметь разное назначение и смогут использоваться как в госсекторе, так и в коммерческих продуктах, однако для этого необходимо будет разработать технологии, которые способны конкурировать с существующими мировыми решениями.

«Результаты будущей мегакорпорации, мы сможем оценить как минимум спустя 5 лет. Если эти процессоры докажут свою эффективность и надежность, возможно, мы увидим их в обычных ноутбуках и телефонах, которые будут производиться или собираться для внутреннего рынка, уже на территории нашей страны», – рассказал специалист.

Ранее стало известно о планах создать в России мегакорпорацию под названием «Объединенная микроэлектронная компания». На ее развитие потратят свыше 1 трлн рублей до 2030 года. В корпорацию войдет в том числе завод по выпуску чипов по топологии 28 нанометров и ниже.