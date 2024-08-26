Эксперт спрогнозировал рост спроса на иностранную валюту осенью

Фактор приближения налогового периода традиционно способен поддержать курс национальной валюты, как и текущая жесткая риторика ДКП российского регулятора. Однако не на стороне рубля продолжают оставаться геополитика и нестабильная обстановка на нефтяном рынке на фоне прогнозов по ослаблению спроса на энергоносители у крупных стран-потребителей, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его мнению, внимание рынка сейчас направлено на ситуацию на Ближнем Востоке, где появляются аккуратные сигналы на перспективы снижения напряженности.

Между тем с приближением осени ожидается привычный рост потребления, что, в свою очередь, способно повысить спрос на иностранную валюту, полагает эксперт.

«В фокусе внимания — выступление главы ФРС США и заявление о необходимости снижения процентной ставки в рамках устранения давления на спрос. Поддержать доллар могут отдельные пункты статистики по безработице и рынку вторичного жилья в США», — отметил Тимошенко.

У европейского Центробанка на текущий момент в целом относительно мягкая риторика. В августе в еврозоне отмечен рост индекса активности в сфере услуг, который стал максимальным за 4 месяца показателем, добавил эксперт.

Курс доллара на этой неделе составит 89-91 рубль, евро — 98,5-100,5 рубля.