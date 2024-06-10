Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро с 10 по 14 июня

Влияние ключевой ставки ЦБ на курс рубля является ограниченным. Главным фактором продолжает выступать экспортно-импортный баланс. Курс доллара с 10 по 14 июня составит 88-90 рублей, евро — 96-98 рублей, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в фокусе рынка — решение российского регулятора по ключевой ставке. Несмотря на ожидание рынка что ставка будет повышена, ЦБ принял решение оставить ее неизменной на фоне замедления темпов роста цен. Однако жесткая риторика регулятора о еще более сильном смещении фокуса в сторону проинфляционных рисков и перегрева экономики говорит о возможности повышения ставки уже на июльском заседании, отмечает эксперт.

«Что же касается курса рубля, то в текущих реалиях влияние ключевой ставки будет ограниченным. Главным же фактором, определяющим курс национальной валюты, продолжает выступать экспортно-импортный баланс», — полагает Тимошенко.

Отдельного внимания на валютно-энергетическом рынке заслуживают недавние заявления ОПЕК+, которые опровергают отрицательную реакцию участников нефтяного рынка на свое решение восстановить добычу, добавляет он.

Тем временем на мировом рынке началось активное обсуждение вероятности снижения ставок ФРС США уже к осени. На этом фоне нефтяные цены показали рост. В числе факторов их поддержки — и снижение ставки ЕЦБ, отмечает эксперт.