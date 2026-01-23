Эксперт спрогнозировал экономически сложный 2026 год для Свердловской области

Профессор Марамыгин: в Свердловской области вырастут цены в 2026 году

Доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин заявил, что в 2026 году Свердловскую область ожидает экономически тяжелый период из-за остановки роста зарплат, сокращения гражданских отраслей и повышения цен, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Профессор Максим Марамыгин в эфире программы «Акцент» дал мрачный прогноз для экономики Свердловской области на 2026 год. По его словам, после трех лет активного роста, вызванного импортозамещением и уходом западных компаний, регион столкнется с замедлением развития и ростом цен.

Экономист отметил, что рост заработных плат прекратится, а развитие гражданских отраслей и промышленности замедлится. «Предстоит серьезный период охлаждения. Остановится рост зарплат, развитие многих гражданских секторов экономики», — пояснил Марамыгин.

Он подчеркнул, что повышение НДС и удорожание логистики приведут к росту цен даже на социально значимые товары. «Хотя сам хлеб не должен дорожать, но издержки вырастут, и цена тоже неизбежно вырастет», — добавил эксперт.

Основной удар, по мнению Марамыгина, придется на гражданскую промышленность из-за отсутствия инвестиций и высокой ключевой ставки. Экспортерам металла не хватает прибыли для вложений, а кредиты становятся недоступными. В результате возможны сокращения в машиностроении, нефтесервисе и пищевой промышленности, однако массовых увольнений не ожидается — оборонный сектор сохранит стабильность, но без роста зарплат.

Эксперт рекомендовал совершать крупные покупки только при наличии средств, хранить сбережения на депозитах в крупных банках и избегать рискованных активов.

