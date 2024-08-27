Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на золото осенью

Осенью текущего года макроэкономическая ситуация будет способствовать росту цен на золото, так как Центробанк США планирует снижать процентные ставки, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

С начала года рост стоимости золота составил около 22%, напомнил эксперт.

«Для консервативного актива, который инвесторы используют для страхования от рисков и сохранения капитала, это удивительный результат», — подчеркнул Спинка.

По его словам, долгосрочные причины для роста драгоценного металла, такие как активные покупки ЦБ (в этом году по данным WGC около 20 регуляторов будут наращивать количество золота в резервах) и частных инвесторов, никуда не уходят.

«Забавный факт, но с момента, как издание The Wall Street Journal осенью 2022 года выпустило статью с громким разоблачающим заголовком „Gold Loses Status as Haven“, золото прибавило в цене практически 50%. Так что статус „убежища“ оно ни в коем случае не теряло», — заявил Спинка.

Более того, осенью макроэкономическая ситуация будет способствовать росту цен на золото, так как Центробанк США планирует снижать процентные ставки, подчеркнул эксперт. Высокие процентные ставки являются негативом для драгметалла, поскольку делают более востребованными новые выпуски казначейских облигаций, которые являются естественными конкурентами золоту для консервативных инвесторов. Поэтому смягчение денежно-кредитной политики в США вызовет переток части средств в другие активы, в частности, золото.

«При этом золото является квазидолларовым активом. Да, на бирже в России оно торгуется в рублях, но с привязкой цены к долларовому курсу на Лондонской товарно-сырьевой бирже. Так что это инструмент, который защищает от инфляции в российской валюте. С целью спекулятивной покупки и дальнейшей перепродажи удобно пользоваться именно валютной парой GLD/RUB. Физическое же золото больше подходит для долгосрочного удержания», — заключил Спинка.